Napoli, Lukaku assente all'allenamento e rischio fuori rosa

Romelu Lukaku non si presenta al rientro a Napoli e resta in Belgio dopo il forfait con la nazionale. L’assenza all’allenamento del 31 marzo apre un caso interno, con il club pronto a valutare sanzioni e possibili decisioni drastiche.

Scoppia un caso in casa Napoli dopo l’assenza di Romelu Lukaku alla ripresa degli allenamenti prevista per martedì 31 marzo a Castel Volturno. L’attaccante belga, già indisponibile per gli impegni con la nazionale, ha scelto di non rientrare in Italia, rimanendo in Belgio senza presentarsi alla convocazione del club.

La società azzurra ha ufficializzato la situazione con una nota in cui conferma che il giocatore non si è presentato all’allenamento. Il club ha fatto sapere di voler esaminare la vicenda e valutare eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti del centravanti.

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La posizione della dirigenza è netta: l’assenza non è passata inosservata e potrebbe avere conseguenze sul futuro immediato del calciatore all’interno del gruppo squadra.

Possibili sanzioni e futuro in bilico

Tra le ipotesi al vaglio della società guidata da Aurelio De Laurentiis c’è anche l’esclusione temporanea o prolungata dalla rosa. Una decisione che, se confermata, segnerebbe una rottura significativa tra il club e il giocatore.

Il caso resta aperto e nelle prossime ore sono attesi sviluppi, mentre la dirigenza valuta il da farsi e il possibile impatto della scelta di Lukaku sugli equilibri della squadra.