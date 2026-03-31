Militare italiano scambiato per spia prima di Bosnia-Italia

Un militare italiano viene scambiato per una spia durante l’allenamento della Bosnia alla vigilia della sfida playoff contro l’Italia. L’uomo, in missione Eufor, si trovava casualmente sul posto e ha ripreso la seduta per ricordo.

Clima teso a Zenica nel giorno della sfida decisiva tra Bosnia e Italia per l’accesso ai Mondiali 2026. Alla vigilia della partita, in programma martedì 31 marzo, un episodio inatteso ha agitato l’ambiente della nazionale bosniaca.

Durante l’allenamento a porte chiuse della squadra guidata dal ct Barbarez, la sicurezza locale ha individuato un uomo in abiti mimetici intento a osservare la seduta oltre il tempo consentito al pubblico. La presenza dell’intruso ha fatto scattare controlli immediati.

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In un primo momento si è diffusa l’idea che si trattasse di una spia inviata per studiare i movimenti della Bosnia in vista dello spareggio. L’episodio è stato rapidamente ripreso dai media locali, alimentando sospetti e tensioni.

Accertamenti e chiarimenti sull’episodio

Le verifiche successive hanno però chiarito la reale identità dell’uomo. Si tratta di un militare italiano impegnato nella missione internazionale Eufor nei Balcani. Il soldato si trovava nella zona di Butmir e ha assistito casualmente all’allenamento.

Secondo quanto ricostruito, avrebbe filmato parte della seduta senza secondi fini, semplicemente per conservare un ricordo dell’evento sportivo. Non sono emersi collegamenti con lo staff azzurro né con la Federazione italiana.

La federazione bosniaca ha comunque segnalato l’accaduto alle autorità della missione europea. Da Eufor è arrivata una comunicazione ufficiale che ha confermato la natura fortuita dell’episodio, escludendo qualsiasi attività di osservazione organizzata.

Il caso si inserisce in un clima già acceso dopo le polemiche seguite alla semifinale contro il Galles, quando alcune esultanze degli azzurri avevano irritato l’ambiente bosniaco. Ora l’attenzione torna sul campo, dove si decide l’accesso al Mondiale.