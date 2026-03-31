Lapo Elkann lascia l'Italia e sceglie Lucerna per una nuova vita

Lapo Elkann lascia l’Italia e si trasferisce a Lucerna per vivere in un ambiente più sicuro e tranquillo. L’imprenditore sceglie la Svizzera dopo anni tra grandi città, puntando su qualità della vita e serenità personale.

Lapo Elkann ha deciso di trasferirsi in Svizzera, scegliendo Lucerna come nuova residenza dopo aver vissuto a lungo tra Milano, Parigi, New York e Lisbona. L’imprenditore, 48 anni, racconta di aver trovato nel Paese elvetico il luogo più adatto alla fase attuale della sua vita.

La decisione arriva in un momento personale diverso rispetto al passato. Elkann spiega che anni fa non avrebbe considerato la Svizzera una scelta adatta, mentre oggi la vede come un equilibrio ideale tra stabilità e benessere. A pesare è anche il clima internazionale, che definisce incerto, e la ricerca di un ambiente più protetto.

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La Svizzera, secondo Elkann, garantisce sicurezza, neutralità e una qualità della vita che altrove è difficile trovare. Elementi che hanno inciso più di qualsiasi altra valutazione pratica o economica nella decisione di cambiare Paese.

La scelta di Lucerna e la vita con la moglie Joana Lemos

Il legame con la Svizzera non è recente. Elkann frequentava da tempo il Paese, soprattutto località come St. Moritz e Ginevra. Alla fine però è stato il Lago dei Quattro Cantoni a convincerlo, grazie ai paesaggi e a un’atmosfera che definisce più autentica e meno legata al denaro.

All’inizio la moglie Joana Lemos non era del tutto convinta del trasferimento. La coppia ha visitato diverse località prima di trovare la casa giusta a Lucerna, che ha fatto cambiare idea anche a lei. Oggi entrambi si dichiarano soddisfatti della scelta.

La nuova quotidianità, racconta Elkann, è fatta di ritmi più semplici e di una dimensione più umana. Il panorama tra lago e montagne, soprattutto al mattino, viene descritto come uno dei motivi principali della loro serenità, al punto da risultare più piacevole rispetto alla vita frenetica di New York.

Il trasferimento, precisa, non è stato guidato da ragioni fiscali. Al contrario, Elkann sottolinea che esistono destinazioni più vantaggiose sotto quel profilo, ma la priorità è stata trovare un luogo in cui vivere meglio e sentirsi davvero a casa.