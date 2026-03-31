Maltempo in Italia prima di Pasqua, pioggia neve e vento forte al Centro-Sud

Maltempo in arrivo in Italia per l’ingresso di aria fredda dal Nord Europa che porta piogge, neve e vento forte. Il peggioramento colpirà soprattutto Centro-Sud e Isole con fenomeni intensi tra 1 e 2 aprile.

Una nuova fase di maltempo si prepara a investire l’Italia nei giorni che precedono Pasqua. L’arrivo di aria fredda di origine polare dal Nord Europa innescherà un deciso peggioramento, con effetti più marcati al Centro-Sud e sulle Isole maggiori.

Il contrasto tra queste correnti fredde e le temperature più miti dei mari italiani favorirà la nascita di un vortice ciclonico. Questo sistema porterà condizioni instabili diffuse e un aumento dell’intensità dei fenomeni, con piogge persistenti e raffiche di vento.

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Secondo le previsioni, la situazione tenderà a peggiorare ulteriormente nei giorni successivi. Il vortice verrà alimentato sia dal calore accumulato nei mari sia da correnti umide provenienti da sud, aumentando il rischio di precipitazioni anche intense.

Piogge intense e neve fino a 800 metri tra 1 e 2 aprile

La fase più critica è attesa tra mercoledì 1 e giovedì 2 aprile, quando si prevedono precipitazioni abbondanti e venti forti di Grecale e Bora. Le zone più esposte saranno i versanti tirrenico e adriatico, con possibili nubifragi soprattutto su Abruzzo, Molise, Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia.

Sulle aree montuose del Centro tornerà anche la neve. Gli accumuli potranno risultare significativi, con oltre 70 centimetri attesi in località come Roccaraso e Campo Imperatore. La quota neve si manterrà intorno agli 800-1000 metri.

Un miglioramento è previsto nella seconda parte della settimana. L’alta pressione delle Azzorre tornerà a estendersi verso la Penisola, riportando tempo più stabile e ampie schiarite proprio in prossimità delle festività pasquali.

Intanto arrivano indicazioni positive per la stagione sciistica. Molti comprensori alpini resteranno aperti durante il periodo di Pasqua, soprattutto alle quote più elevate. Nelle Dolomiti diverse località continueranno l’attività fino a metà aprile, mentre in Valle d’Aosta gli impianti resteranno operativi anche fino a fine mese e in alcuni casi oltre.