Celine Dion torna sul palco a Parigi con 10 concerti nel 2026

Celine Dion torna a esibirsi dopo la malattia e annuncia 10 concerti a Parigi per il 2026. La cantante canadese, colpita da una rara patologia neurologica, riparte con una residency di cinque settimane alla Défense Arena.

Celine Dion riparte da Parigi e lo fa con una serie di concerti che segnano il suo ritorno alla musica dal vivo dopo anni difficili. L’annuncio è arrivato nel giorno del suo 58esimo compleanno, scelto dalla cantante per condividere con il pubblico una notizia attesa da tempo.

La nuova avventura live si intitola “Celine Dion Paris 2026” e prevede una residency di cinque settimane alla Paris La Défense Arena. Il debutto è fissato per il 12 settembre 2026, mentre l’ultimo spettacolo è in programma il 14 ottobre. In totale saranno 10 date.

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Per l’artista canadese si tratta di un ritorno significativo dopo lo stop imposto dalla Sindrome della Persona Rigida, diagnosticata nel 2022. La patologia provoca rigidità muscolare e spasmi dolorosi che rendono complicati anche i movimenti quotidiani.

Il ritorno dopo la malattia e il messaggio ai fan

Negli ultimi anni Dion aveva sospeso ogni attività pubblica proprio a causa delle condizioni di salute. Ora, con il miglioramento del suo stato fisico, ha deciso di tornare sul palco e di riprendere il contatto diretto con il pubblico.

In un video condiviso sui social, la cantante ha raccontato il percorso affrontato e ha ringraziato i fan per il sostegno ricevuto. Ha spiegato di sentirsi più forte e pronta a esibirsi di nuovo, pur ammettendo una certa emozione per questo ritorno.

Durante i concerti, Dion proporrà i brani più celebri della sua carriera, alternando repertorio in inglese e in francese. In scaletta non mancheranno successi come “The Power of Love”, “It’s All Coming Back to Me Now”, “Because You Loved Me” e “My Heart Will Go On”.