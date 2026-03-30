Rosalía, concerto interrotto a Milano per malore: previsti rimborsi per i fan
Rosalía ha interrotto il concerto a Milano per un’intossicazione alimentare e ora i fan saranno rimborsati. Lo show al Forum di Assago si è fermato dopo circa un’ora, lasciando incompleto uno degli eventi più attesi del tour.
Il concerto di Rosalía al Forum di Assago del 25 marzo non sarà recuperato, ma i biglietti verranno rimborsati. La decisione è stata comunicata agli spettatori attraverso una mail inviata dalle principali piattaforme di vendita, con la conferma che l’intero importo sarà restituito.
L’artista catalana aveva dovuto interrompere l’esibizione dopo circa un’ora a causa di un’intossicazione alimentare. Sul palco erano stati portati solo due dei quattro atti previsti per lo spettacolo, lasciando il pubblico senza il finale.
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Secondo quanto indicato dagli organizzatori, il rimborso comprenderà il prezzo del biglietto e i diritti di prevendita, pari al 15%. Restano invece esclusi i costi aggiuntivi come le commissioni di servizio, le spese di spedizione e l’eventuale assicurazione sul biglietto.
La procedura avverrà automaticamente utilizzando lo stesso metodo di pagamento scelto al momento dell’acquisto. Chi ha utilizzato circuiti particolari dovrà attendere ulteriori indicazioni via email per completare la richiesta.
Il concerto milanese rappresentava una delle tappe più attese del tour “Lux”. Dopo l’interruzione, la cantante ha rassicurato i fan sulle proprie condizioni di salute, spiegando di essere in ripresa e ringraziando il pubblico per il sostegno ricevuto.