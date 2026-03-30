Rosalía, concerto interrotto a Milano per malore: previsti rimborsi per i fan

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Rosalía ha interrotto il concerto a Milano per un’intossicazione alimentare e ora i fan saranno rimborsati. Lo show al Forum di Assago si è fermato dopo circa un’ora, lasciando incompleto uno degli eventi più attesi del tour.

Rosalía, concerto interrotto a Milano per malore: previsti rimborsi per i fan