Morte di Ombretta Bresciani, i dubbi sul telefono e le ore senza risposte

Ombretta Bresciani è morta sul fiume Magra per cause ancora da chiarire mentre emergono dubbi sul telefono. La cuoca 53enne era uscita di notte in ciabatte dopo una cena con amici, prima della scomparsa.

Il caso di Ombretta Bresciani, cuoca di 53 anni originaria di Massa, resta senza una spiegazione chiara. Il corpo è stato trovato il 19 novembre sulle rive del fiume Magra, ma gli accertamenti non hanno evidenziato segni evidenti di violenza. Nonostante ciò, alcuni elementi tecnici stanno spingendo gli investigatori a rivedere la dinamica degli ultimi momenti di vita.

Al centro degli accertamenti c’è lo smartphone della donna. L’analisi dei dati ha fatto emergere una sequenza temporale che non combacia: il dispositivo risulta fermo sul greto del fiume diverse ore prima di finire in acqua. Un dettaglio che apre interrogativi, perché il contatto con il Magra sarebbe avvenuto solo dopo la morte.

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Un altro elemento che alimenta i dubbi riguarda il luogo del ritrovamento. Il telefono è stato recuperato sulla sponda opposta rispetto al corpo, circostanza che rende difficile spiegare come entrambi possano essere finiti lì senza un intervento esterno. Gli inquirenti valutano quindi se qualcuno possa aver spostato l’oggetto in un secondo momento.

Le ultime ore della donna sono state ricostruite tra la sera del 17 novembre e l’alba del 19. Dopo una cena tranquilla con amici a San Pietro Vara, frazione di Varese Ligure, Ombretta era rientrata a casa e aveva anche scambiato messaggi con il figlio. Poco dopo, però, è uscita di nuovo.

Quando ha lasciato l’abitazione, indossava abiti leggeri e ciabatte, una scelta insolita per l’orario notturno e per una zona boschiva. Da quel momento si perdono le sue tracce fino al ritrovamento del corpo lungo il fiume.

La Procura di Genova sta incrociando i dati della perizia informatica con i risultati dell’autopsia per definire con precisione l’orario della morte. Il nodo resta capire cosa sia accaduto nelle ore in cui il telefono risultava fermo ma ancora all’asciutto e se la donna fosse davvero sola.