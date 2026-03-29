Astronauta Michael Fincke colpito da malore sulla ISS, rientro anticipato e rischi per le missioni future

Michael Fincke ha perso la parola sulla ISS dopo un malore improvviso durante la cena, poco prima di un’attività esterna. L’episodio ha spinto la NASA a organizzare un rientro anticipato, aprendo interrogativi sulla sicurezza delle missioni lunghe.

Un problema di salute inatteso ha colpito Michael Fincke nel gennaio 2026 mentre si trovava a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. L’astronauta della NASA ha accusato un malore durante la cena, a poche ore da un’attività extraveicolare, perdendo temporaneamente la capacità di parlare.

I compagni di equipaggio hanno subito contattato i medici a Terra, attivando le procedure di emergenza. Gli esami iniziali hanno escluso un infarto, ma le cause dell’episodio non sono state ancora chiarite. La situazione ha imposto una risposta immediata per garantire la sicurezza dell’equipaggio.

Leggi anche: Rientro anticipato Crew-11 dall'Iss per precauzione medica

La NASA ha quindi deciso per un rientro anticipato, organizzando quella che viene considerata la prima evacuazione medica dalla ISS. La missione Crew-11 è stata interrotta e le attività previste, comprese quelle all’esterno della stazione, sono state annullate.

L’accaduto riporta l’attenzione sui rischi legati alla permanenza nello spazio. Le condizioni estreme e la distanza dalla Terra rendono più complessa la gestione delle emergenze sanitarie, soprattutto in vista di missioni sempre più lunghe.

Progetti come Artemis II e l’obiettivo di una presenza stabile sulla Luna richiedono infatti sistemi medici più avanzati e protocolli ancora più efficaci. Il caso Fincke, pur senza esiti gravi, mette in luce i limiti attuali e la necessità di rafforzare la sicurezza degli astronauti impegnati nelle prossime esplorazioni.