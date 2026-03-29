Taylor Swift e le radici italiane, la storia del trisavolo Carmine Antonio Baldi

Taylor Swift ha radici italiane grazie al trisavolo Carmine Antonio Baldi, emigrato dal Cilento negli Stati Uniti a soli 14 anni. Un documento ritrovato negli archivi ricostruisce la sua storia e il legame con Castelnuovo Cilento.

Nel passato familiare di Taylor Swift emerge un legame diretto con l’Italia. La cantante americana discende da Carmine Antonio Baldi, nato nel 1862 a Castelnuovo Cilento, in provincia di Salerno. Il documento che ne certifica la nascita è stato recuperato negli archivi storici grazie al lavoro del Museo del Cognome di Padula.

Figlio di Vito Baldi e Rosa Galzerano, Carmine Antonio cresce nel Cilento ma lascia presto il paese. A soli quattordici anni parte per gli Stati Uniti, raggiungendo il padre e il fratello già stabiliti a Philadelphia, come accadeva a molti giovani italiani in cerca di lavoro alla fine dell’Ottocento.

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Negli Stati Uniti costruisce una carriera di rilievo. Baldi diventa un imprenditore affermato e un punto di riferimento per la comunità italiana locale. Nel 1903 fonda una banca e tre anni dopo avvia il quotidiano in lingua italiana L’Opinione, rivolto agli immigrati italiani.

La scoperta ha riportato l’attenzione internazionale su Castelnuovo Cilento. Anche la stampa estera ha raccontato la vicenda, mentre nel paese salernitano si è deciso di celebrare questa parentela. Il sindaco ha dedicato una strada a Charles Carmine Antonio Baldi.

Dalla stessa area arriva anche un invito rivolto alla cantante: Giuseppe Galzerano, parente della famiglia Baldi, ha espresso il desiderio che Swift possa visitare il luogo d’origine dei suoi antenati e riscoprire il legame con il territorio cilentano.