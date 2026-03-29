Furto a Villa Magnani, sparisce un Renoir da milioni

Il quadro Les Poissons di Pierre-Auguste Renoir è stato rubato a Villa Magnani a Traversetolo durante un’incursione notturna, approfittando di una falla nei sistemi di sicurezza della fondazione.

Un dipinto di Pierre-Auguste Renoir, intitolato “Les Poissons”, è stato sottratto nei giorni scorsi dalla Fondazione Magnani Rocca, a Mamiano di Traversetolo, in provincia di Parma. L’opera, un olio su tela di grande valore, è tra le poche del maestro impressionista conservate stabilmente in Italia.

Secondo le prime ricostruzioni, i ladri sarebbero riusciti a entrare all’interno di Villa Magnani, sede della collezione, portando via il quadro senza lasciare tracce evidenti. Il furto sarebbe avvenuto di notte, approfittando di un momento di vulnerabilità nei sistemi di sorveglianza.

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L’opera sottratta ha una stima di diversi milioni di euro ed era uno dei pezzi più rilevanti della raccolta. La notizia è emersa dopo alcuni giorni ed è stata confermata anche da fonti investigative.

Sul caso indagano i carabinieri, che stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’accaduto e individuare eventuali responsabili. Al momento non si esclude alcuna pista.