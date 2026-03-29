Cacciari attacca le primarie del centrosinistra e accusa mancanza di unità su fisco e politica estera

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Massimo Cacciari critica Schlein e Conte per aver rilanciato subito le primarie dopo il referendum sulla giustizia, sostenendo che il tema non interessa gli elettori e denunciando divisioni profonde su fisco e politica estera.

Cacciari attacca le primarie del centrosinistra e accusa mancanza di unità su fisco e politica estera