Israele blocca Pizzaballa al Santo Sepolcro durante la Domenica delle Palme

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Il cardinale Pierbattista Pizzaballa è stato fermato dalla polizia israeliana e non ha potuto entrare al Santo Sepolcro per la messa delle Palme. Il blocco è avvenuto per ragioni di sicurezza legate alle restrizioni nella Città Vecchia.

Israele blocca Pizzaballa al Santo Sepolcro durante la Domenica delle Palme