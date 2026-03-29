Settimana Santa 2026, Papa Leone XIV tra San Pietro e Colosseo

Home / Social News / Settimana Santa 2026, Papa Leone XIV tra San Pietro e Colosseo

Papa Leone XIV si prepara alla Settimana Santa tra Roma e Vaticano con celebrazioni tra San Pietro e il Colosseo dopo il rientro dal Principato di Monaco, dove è stato ospite del Principe Alberto.

Settimana Santa 2026, Papa Leone XIV tra San Pietro e Colosseo