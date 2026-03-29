Settimana Santa 2026, Papa Leone XIV tra San Pietro e Colosseo
Papa Leone XIV si prepara alla Settimana Santa tra Roma e Vaticano con celebrazioni tra San Pietro e il Colosseo dopo il rientro dal Principato di Monaco, dove è stato ospite del Principe Alberto.
Rientrato dal breve viaggio nel Principato di Monaco, Papa Leone XIV si appresta a guidare i riti della Settimana Santa con un calendario fitto di celebrazioni tra Vaticano e Roma. Il primo appuntamento è fissato per domenica 29 marzo alle ore 10, quando presiederà in piazza San Pietro la messa della Domenica delle Palme, che ricorda l’ingresso di Gesù a Gerusalemme.
Le celebrazioni entreranno nel vivo giovedì 2 aprile con l’avvio del Triduo pasquale. In mattinata il Pontefice sarà nella basilica di San Pietro per la messa crismale, mentre nel pomeriggio tornerà a San Giovanni in Laterano per la Messa in Coena Domini, durante la quale si svolgerà il rito della lavanda dei piedi.
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Venerdì 3 aprile il Papa guiderà la liturgia della Passione del Signore in San Pietro. In serata si sposterà al Colosseo per la tradizionale Via Crucis, uno degli appuntamenti più attesi della settimana, seguito da migliaia di fedeli.
Il giorno successivo, sabato 4 aprile, Leone XIV presiederà la Veglia di Pasqua nella basilica vaticana, mentre domenica 5 aprile celebrerà la messa solenne di Pasqua e impartirà dalla loggia centrale la benedizione Urbi et Orbi.