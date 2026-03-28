Rovigo, donna e bimbo trovati morti in un laghetto artificiale

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Una donna e un bimbo di circa un anno sono stati trovati morti a Castelguglielmo dopo essere finiti in un laghetto artificiale. I corpi sono stati recuperati dai soccorritori mentre proseguono le ricerche nell’area.

Rovigo, donna e bimbo trovati morti in un laghetto artificiale