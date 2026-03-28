Rovigo, donna e bimbo trovati morti in un laghetto artificiale
Una donna e un bimbo di circa un anno sono stati trovati morti a Castelguglielmo dopo essere finiti in un laghetto artificiale. I corpi sono stati recuperati dai soccorritori mentre proseguono le ricerche nell’area.
Tragedia nel territorio del Rodigino, dove una donna e un bambino di circa un anno sono stati rinvenuti senza vita all’interno di un laghetto artificiale a Castelguglielmo, in provincia di Rovigo.
L’allarme ha mobilitato i Vigili del Fuoco, che sono intervenuti sul posto e hanno recuperato i corpi dall’acqua. Le operazioni si sono svolte in un’area già delimitata per consentire i primi accertamenti.
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Nel frattempo è stato richiesto anche l’intervento di un elicottero con a bordo il nucleo sommozzatori, incaricato di effettuare ulteriori verifiche nello specchio d’acqua e nei dintorni del luogo del ritrovamento.
Le autorità stanno lavorando per chiarire quanto accaduto e ricostruire con precisione la dinamica dei fatti legati al ritrovamento.