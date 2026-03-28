Scoiattoli attratti dalle sigarette elettroniche abbandonate, cresce la preoccupazione

Scoiattoli trovano sigarette elettroniche nei parchi e le rosicchiano attratti dagli aromi dolci. Il fenomeno cresce a causa dei dispositivi abbandonati, con possibili rischi legati a plastica, batterie e residui di nicotina.

Nei parchi e lungo i marciapiedi capita sempre più spesso di vedere scoiattoli alle prese con sigarette elettroniche usa e getta lasciate a terra. I piccoli animali le afferrano e le rosicchiano come farebbero con semi o ghiande, un comportamento documentato da numerosi video diffusi online.

Uno degli episodi più discussi è stato ripreso a Brixton, nel sud di Londra, dove un esemplare è stato filmato mentre teneva tra le zampe una e-cig. Le immagini hanno attirato l’attenzione non solo per la scena insolita, ma anche per i possibili effetti sulla salute degli animali.

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Secondo gli esperti, il problema non è legato a un reale “uso” delle sigarette elettroniche, ma al contatto con i materiali che le compongono. Plastica, batterie al litio e residui di nicotina possono diventare pericolosi se ingeriti o danneggiati, con conseguenze anche gravi.

Gli studiosi indicano tra le cause principali l’odore degli aromi, spesso dolci o fruttati, che rende questi dispositivi più appetibili rispetto ai mozziconi tradizionali. Proprio questa caratteristica spiegherebbe perché gli animali si avvicinino più facilmente alle e-cig rispetto ad altri rifiuti urbani.

Le associazioni che si occupano di tutela della fauna invitano a non disperdere questi oggetti nell’ambiente. L’abbandono delle sigarette elettroniche può trasformarsi in un rischio concreto per gli animali selvatici che vivono nelle città.