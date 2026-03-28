Diciottenne arrestato per lo stupro di una ragazzina durante il Carnevale a Corleone

Un ragazzo di diciotto anni è stato arrestato dai carabinieri di Corleone con l'accusa di aver violentato una quattordicenne durante l'ultimo Carnevale. La vittima è finita in ospedale per diversi giorni a causa delle gravi lesioni riportate.

I carabinieri della compagnia di Corleone hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un giovane, oggi maggiorenne, ritenuto responsabile di una violenta aggressione sessuale avvenuta lo scorso febbraio. I fatti risalgono ai festeggiamenti per il Carnevale in un comune del palermitano, quando l'indagato, all'epoca ancora minorenne, avrebbe individuato la vittima durante la serata di festa.

Secondo le ricostruzioni della Procura per i minorenni di Palermo, il ragazzo avrebbe avvicinato la quattordicenne approfittando di un momento in cui si trovava isolata dalle amiche. Con l'inganno l'avrebbe poi trascinata in una strada buia e lontana dal centro dell'evento, dove si sono consumati i ripetuti abusi. La violenza è stata talmente brutale da provocare alla minore ferite fisiche profonde e un trauma psicologico gravissimo.

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Dopo l'aggressione, la giovanissima è stata soccorsa e trasportata in ospedale, dove i medici l'hanno trattenuta in degenza per diversi giorni per curare le lesioni riportate. Le indagini coordinate dal procuratore Claudia Caramanna hanno permesso di raccogliere prove solide a carico del diciottenne, definendo il quadro indiziario di eccezionale gravità. Il giudice per le indagini preliminari ha quindi disposto l'arresto per l'ipotesi di violenza sessuale aggravata.