Santanchè torna sui social dopo le dimissioni e ringrazia il ministero del Turismo

Daniela Santanchè torna sui social dopo le dimissioni dal Turismo e spiega il motivo del video con un messaggio di ringraziamento ai collaboratori, registrato all’aperto durante il suo ritiro in Versilia.

Per la prima volta dopo aver lasciato l’incarico, Daniela Santanchè si mostra in un video pubblicato sui social. L’ex ministra del Turismo appare sorridente e rilassata mentre, dall’esterno della villa in cui si trova in Versilia, dedica un messaggio a chi ha lavorato con lei negli ultimi anni.

Nel filmato, Santanchè ringrazia l’intero staff del ministero, citando tutte le figure coinvolte, dal segretario generale al capo di gabinetto, fino agli uffici stampa e alla segreteria. Parla di un gruppo unito che ha condiviso impegno e determinazione, sottolineando che i risultati raggiunti sono frutto di un lavoro collettivo.

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Ripercorrendo il periodo trascorso alla guida del dicastero, l’ex ministra sostiene che il lavoro svolto in tre anni e mezzo sia stato positivo. A suo giudizio, i meriti non sono personali ma appartengono alla squadra che l’ha affiancata, definita “fantastica” per il contributo dato.

Nel suo intervento invita i collaboratori a proseguire sulla stessa linea, portando avanti le attività del ministero del Turismo. Ricorda il ruolo strategico del settore per l’economia nazionale e incoraggia tutti a mantenere lo stesso spirito di gruppo anche in futuro.

Il video si chiude con un ringraziamento diretto e personale. Santanchè, vestita con un completo marrone, si trova all’aperto nel parco della Versiliana, dove si è trasferita temporaneamente con la famiglia dopo aver rassegnato le dimissioni nei giorni scorsi.