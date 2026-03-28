Raid incrociati tra Ucraina e Russia colpite raffinerie e Odessa sotto attacco

Raid ucraini colpiscono raffineria a Yaroslavl e fabbrica di esplosivi a Samara mentre la Russia attacca Odessa con droni causando feriti anche tra i civili e danni a edifici sensibili

Nuova escalation nella guerra tra Kiev e Mosca, con attacchi su entrambi i fronti durante la notte. Droni ucraini hanno raggiunto la città russa di Yaroslavl, centrando una grande raffineria di petrolio situata a centinaia di chilometri dal confine.

L’impianto colpito è la raffineria Slavneft-Yanos, tra le principali del Paese per capacità produttiva, con oltre 15 milioni di tonnellate lavorate ogni anno. La struttura si trova a circa 230 chilometri da Mosca e rappresenta un nodo strategico per il settore energetico russo.

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Nella stessa notte, un missile ucraino ha preso di mira anche un sito industriale nella regione di Samara. Il bersaglio è stato lo stabilimento Promsintez di Chapaevsk, specializzato nella produzione di esplosivi. Secondo fonti diffuse sui canali Telegram russi, sarebbe stato utilizzato un missile FP-5 Flamingo, avvistato in avvicinamento all’impianto.

Il Flamingo è un vettore sviluppato in Ucraina, impiegato finora in poche operazioni ma sempre più presente negli ultimi mesi. Può trasportare una testata da circa mille chilogrammi e raggiungere distanze fino a 3.000 chilometri, ampliando il raggio d’azione delle forze ucraine.

In risposta, le forze russe hanno lanciato droni contro la città portuale di Odessa, nel sud dell’Ucraina. Gli attacchi hanno provocato almeno dieci feriti, tra cui un bambino, e colpito edifici civili.

Tra le strutture danneggiate figurano un ospedale di maternità e tre istituti scolastici nel distretto di Prymorskyi. Un drone ha centrato anche un condominio. Due dei feriti sono in condizioni gravi, mentre non si registrano vittime nella struttura sanitaria grazie all’evacuazione preventiva di pazienti e personale in un rifugio sotterraneo.