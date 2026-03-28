Tania Bellinetti, processo per omicidio volontario all'ex compagno Selmi Faez

Tania Bellinetti è morta l’8 aprile 2025 cadendo dal balcone di casa a Bologna dopo una lite con l’ex compagno, ora accusato di omicidio volontario aggravato e atteso a processo in Corte d’Assise.

Quasi un anno dopo la morte di Tania Bellinetti, la 47enne precipitata dal balcone del suo appartamento a Bologna l’8 aprile 2025, la vicenda approda in aula. Il giudice per l’udienza preliminare ha disposto il rinvio a giudizio dell’ex compagno Selmi Faez, 38 anni, con l’accusa di omicidio volontario aggravato. La prima udienza è fissata per l’8 giugno davanti alla Corte d’Assise.

La decisione segna una svolta nell’inchiesta, anche per il cambio di accusa: da omicidio preterintenzionale a forma volontaria con aggravanti. Secondo i legali della famiglia, questo passaggio rafforza l’impianto accusatorio. L’ipotesi è che la donna sia stata uccisa mentre cercava di allontanarsi da una relazione violenta.

Leggi anche: Donna investita a Pisa: ipotesi di omicidio volontario, il compagno accusa L'hanno uccisa

Determinante, per la Procura, la consulenza cinematica disposta durante le indagini. Gli esperti escludono sia un incidente sia un gesto volontario della vittima, indicando invece una dinamica compatibile con un’azione intenzionale da parte dell’imputato.

La relazione tra Bellinetti e Faez era iniziata nel 2019 e, secondo gli inquirenti, era segnata da episodi ripetuti di violenza domestica. Nel tempo erano stati attivati interventi con il codice rosso, fino a una condanna definitiva per maltrattamenti e a un’altra, più recente, in primo grado per stalking.

Nonostante i precedenti, nel 2025 l’uomo era tornato a vivere nell’abitazione della donna. Il giorno della tragedia, Bellinetti aveva contattato amici e familiari descrivendo una situazione di forte disagio. Poco dopo sarebbe scoppiata un’ennesima lite, confermata anche dallo stato dell’appartamento, con mobili danneggiati e oggetti sparsi.

Dopo la caduta dal terzo piano, l’uomo si era allontanato dall’Italia. La fuga si è conclusa il 23 luglio, quando è stato fermato in Francia. Ora dovrà rispondere davanti ai giudici delle accuse che lo vedono imputato per la morte della ex compagna.