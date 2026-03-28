Bus di turisti si ribalta in Savoia morta una 12enne e 14 feriti

Una ragazza di 12 anni è morta in Savoia dopo il ribaltamento di un bus per un guasto o errore su una strada in pendenza. Il mezzo, con turisti israeliani diretti all’aeroporto, ha iniziato a muoversi all’indietro nella notte.

Una bambina di 12 anni ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto nella notte in Savoia, sulle Alpi francesi. Il pullman su cui viaggiava, insieme a un gruppo di turisti israeliani, si è ribaltato poco prima dell’una nei pressi della stazione di Belleville, mentre il gruppo stava lasciando l’hotel per rientrare a casa.

Secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità locali, il mezzo avrebbe iniziato a muoversi all’indietro lungo un tratto in forte pendenza. La corsa incontrollata sarebbe durata diversi metri, fino al ribaltamento laterale che ha provocato l’impatto fatale per la giovane passeggera.

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Subito dopo lo schianto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza ai feriti e messo in sicurezza l’area. Quattordici persone sono rimaste coinvolte nell’incidente: due di loro sono state trasferite in ospedale ad Albertville con urgenza, mentre gli altri hanno riportato ferite meno gravi ma sono rimasti sotto choc.

Le cause dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento. Gli inquirenti stanno ricostruendo la dinamica per capire cosa abbia provocato la perdita di controllo del pullman su quel tratto di strada.