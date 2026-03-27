Meteo: Doppio vortice sull'Italia prima di Pasqua, piogge diffuse e calo delle temperature

Italia sotto l’effetto di due vortici consecutivi che porteranno pioggia e calo delle temperature prima di Pasqua. L’arrivo di aria fredda dal Nord e correnti umide dal Sud causerà giorni instabili con temporali diffusi.

La settimana che segna il passaggio tra marzo e aprile si apre con una fase di maltempo diffuso sull’Italia. Due distinti vortici depressionari investiranno il Paese a partire da lunedì 30 marzo, portando piogge, vento e un sensibile calo delle temperature.

Il primo peggioramento sarà causato dall’arrivo di aria fredda in discesa dal Nord Europa, che attraverserà rapidamente il continente fino a raggiungere il Mediterraneo passando dalla Porta del Rodano. Questo ingresso favorirà la formazione di un minimo di pressione capace di generare temporali intensi.

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Le precipitazioni interesseranno inizialmente il Nord, in particolare le pianure di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, per poi estendersi rapidamente al Centro-Sud e alle Isole Maggiori. Tra martedì 31 marzo e le ore successive, Sardegna e Sicilia potrebbero essere le aree più esposte a fenomeni intensi.

Contemporaneamente, un secondo vortice in risalita dal Nord Africa si dirigerà verso il Sud Italia, aggravando ulteriormente la situazione. Tra mercoledì 1 e giovedì 2 aprile sono attesi rovesci violenti, possibili nubifragi e raffiche di vento sostenute.

Le temperature del mare ancora elevate potrebbero alimentare il sistema, favorendo la formazione di un ciclone con caratteristiche simili a quelle tropicali, noto come Tropical Like Cyclone. In presenza di correnti favorevoli in quota, non si escludono grandinate e fenomeni particolarmente intensi.

Dopo questa doppia fase perturbata, la situazione dovrebbe migliorare in vista di Pasqua, prevista per domenica 5 aprile. L’espansione dell’anticiclone delle Azzorre porterà condizioni più stabili, cieli sereni e un aumento delle temperature, con valori massimi intorno ai 20 gradi in molte regioni.