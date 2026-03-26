Trieste, genitori in vacanza lasciano soli cinque figli minorenni

A Trieste due genitori partono per Sharm el-Sheikh e lasciano soli i cinque figli minorenni, scoperti dopo il racconto di uno dei bambini a scuola. L’allarme di un’insegnante fa intervenire i servizi sociali e la polizia locale.

Il caso è emerso a Trieste, dove cinque bambini e ragazzi sono stati trovati soli in casa dopo che i genitori erano partiti per una vacanza a Sharm el-Sheikh. A far scattare i controlli è stata un’insegnante, insospettita dai racconti di uno degli alunni, che ha deciso di segnalare la situazione ai servizi sociali.

Dopo la segnalazione, è stato organizzato un sopralluogo con la polizia locale. Gli operatori hanno verificato che i minori erano effettivamente senza la presenza di adulti e hanno attivato subito le procedure di tutela, trasferendoli in una struttura protetta.

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I cinque fratelli, di età diverse, frequentano scuole che vanno dalla primaria fino alle superiori. In un primo momento sono stati accompagnati all’Irccs materno infantile Burlo Garofolo per accertamenti sanitari, poi sono stati accolti insieme in una comunità del territorio.

Nel frattempo è stata informata la Procura per i minorenni e sono state avviate le verifiche sul nucleo familiare. I genitori, che avevano pubblicato immagini della vacanza sui social, sono stati raggiunti dalla comunicazione ufficiale di quanto accaduto.

L’assessore comunale alle Politiche sociali ha spiegato che è stato avviato un percorso di sostegno genitoriale, con l’obiettivo di ricostruire le condizioni per un eventuale rientro dei figli in famiglia, garantendo prima di tutto la loro sicurezza.

Nell’abitazione sono stati trovati anche alcuni animali domestici, affidati temporaneamente a strutture adeguate per assicurare cure e assistenza durante l’assenza dei proprietari.