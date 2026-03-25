Alessandro Postal morto a 13 anni per un tumore Verona si ferma per il principe gentile

Alessandro Postal è morto a 13 anni per un tumore iniziato quando ne aveva 7. A Verona la comunità si prepara al funerale, ricordando il ragazzo per il suo sorriso e la forza mostrata durante sei anni di cure.

Verona si raccoglie nel dolore per la scomparsa di Alessandro Postal, morto a 13 anni dopo una lunga malattia. La cerimonia funebre è fissata per giovedì 26 marzo alle 15.30 nella chiesa di Santa Croce, nel quartiere dove viveva con la famiglia.

La diagnosi arriva quando Alessandro ha appena sette anni. Da quel momento la sua quotidianità cambia: ospedali, terapie e controlli diventano parte della sua vita. Nonostante le difficoltà, continua a frequentare la scuola e a mantenere i rapporti con i compagni.

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Chi lo ha incontrato racconta di un ragazzo sempre sorridente, capace di affrontare il dolore con calma e lucidità. Per questo molti lo chiamavano il “principe gentile”, un soprannome nato dalla sua capacità di non perdere mai dolcezza anche nei momenti più duri.

La sua storia ha colpito anche il presidente del Veneto, Alberto Stefani, che ha ricordato le parole del ragazzo durante la malattia. Alessandro parlava con semplicità della sua condizione, cercando di rassicurare chi gli stava vicino.

Giovedì pomeriggio la città gli darà l’ultimo saluto. Attesa una forte partecipazione nel quartiere, dove Alessandro era conosciuto e stimato. La sua vicenda resta impressa nella memoria di chi lo ha seguito in questi anni.