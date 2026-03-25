Santanché si dimette dal Turismo dopo la richiesta di Meloni

Daniela Santanché si dimette da ministra del Turismo dopo la richiesta di Giorgia Meloni. La decisione arriva il 25 marzo 2026 dopo un giorno di riflessione e una giornata iniziata come di consueto al ministero.

Daniela Santanché lascia l’incarico di ministra del Turismo il 25 marzo 2026, dopo il pressing della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La richiesta di un passo indietro era arrivata il giorno precedente e si è concretizzata dopo circa 24 ore.

La giornata era iniziata senza segnali evidenti di cambiamento. In mattinata Santanché si è presentata regolarmente negli uffici del ministero, svolgendo gli impegni previsti come se nulla fosse.

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Nel pomeriggio, alle 15.05, ha lasciato la sede del dicastero senza fermarsi a parlare con i cronisti presenti. È salita in auto e si è allontanata senza rilasciare dichiarazioni.

Poco dopo le 18 è arrivata la comunicazione ufficiale delle dimissioni, accompagnata da un messaggio diretto alla premier. Santanché ha scritto di rassegnare l’incarico come richiesto, aggiungendo di farlo “obbedendo”, ma senza nascondere l’amarezza per la decisione.