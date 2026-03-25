Anna pianifica il suo funerale a 41 anni per alleggerire i familiari

Anna ha deciso di organizzare il proprio funerale dopo aver visto disattese le volontà della nonna. A 41 anni, con tre figli e problemi cardiaci, ha messo tutto nero su bianco per evitare ai familiari scelte difficili.

Anna, 41 anni, vive a Bergamo e da tempo ha scelto di organizzare il proprio funerale. Una decisione maturata dopo un episodio che risale alla sua giovinezza e che l’ha segnata profondamente.

A vent’anni si trovò ad assistere alla preparazione delle esequie della nonna. Le richieste dell’anziana non vennero rispettate e questo la colpì duramente. «Voleva essere preparata dai figli, ma non è successo. Io avevo ascoltato ogni suo desiderio», ricorda. Da quel momento ha deciso che non avrebbe lasciato ad altri la gestione del proprio addio.

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Nel 2015 ha messo per iscritto tutte le sue volontà. A spingerla anche le sue condizioni di salute, tra cui una displasia cardiaca e problemi alla tiroide. «So che potrei andarmene prima del previsto. Voglio evitare a mio marito e ai miei figli il peso di scelte difficili», spiega.

La decisione è stata condivisa anche con i tre figli, in un momento reso ancora più delicato dalla morte del padre di un loro compagno. Per Anna il funerale non deve essere un momento cupo, ma un’occasione diversa: «Lo immagino come una festa, un modo per stare insieme e ricordare la vita».

Per realizzare questo progetto si è rivolta alla funeral planner Lisa Martignetti. Insieme hanno pensato a una cerimonia fuori dagli schemi, con musica dal vivo, installazioni luminose e spazi di silenzio.

Tra le idee anche quella di regalare agli invitati una pianta, simbolo di continuità. Il ricordo sarà affidato anche a racconti e video, con un tono leggero. «Pianificare significa prendersi cura di chi resta», spiega la professionista che ha seguito l’organizzazione.