Paracadutista muore in Sardegna dopo una manovra in fase di atterraggio

Simone Bacchiega è morto dopo un incidente in paracadute causato da una manovra improvvisa durante l’atterraggio a Serdiana. L’uomo, 51 anni e con centinaia di lanci alle spalle, è precipitato da poche decine di metri.

Un errore negli ultimi istanti del volo è costato la vita a Simone Bacchiega, 51 anni, artigiano originario di Cremona. L’incidente si è verificato nella mattinata di mercoledì 25 marzo 2026 al campo volo di Is Paulis, a Serdiana, nel Sud Sardegna.

L’uomo era arrivato sul posto insieme a due amici per praticare il paracadutismo, attività che conosceva bene. Aveva già effettuato oltre settecento lanci e anche quella mattina si era lanciato da circa 4mila metri di quota.

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Secondo i primi accertamenti, durante la discesa finale, quando si trovava ormai a poche decine di metri dal suolo, avrebbe tentato una correzione della traiettoria con una virata improvvisa. La manovra avrebbe compromesso la stabilità del paracadute, facendogli perdere il controllo.

L’impatto con il terreno è stato violento e non gli ha lasciato scampo. Chi si trovava al campo volo ha immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118, ma per il 51enne non c’era più nulla da fare.

La Procura di Cagliari ha disposto il sequestro della salma e dell’attrezzatura utilizzata durante il lancio. Gli investigatori stanno verificando se vi siano stati eventuali problemi tecnici o se la dinamica sia legata esclusivamente alla manovra effettuata poco prima dell’atterraggio.