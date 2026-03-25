Sondaggio politico dopo il referendum, Fratelli d'Italia cala mentre crescono Pd e Movimento 5 stelle

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Il sondaggio politico registra il calo di Fratelli d’Italia dopo il referendum sulla giustizia e la crescita di Pd e M5S, con spostamenti minimi ma diffusi tra i partiti e un aumento dell’affluenza stimata.

Sondaggio politico dopo il referendum, Fratelli d'Italia cala mentre crescono Pd e Movimento 5 stelle