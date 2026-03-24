Cesena, schianto tra moto e auto: morto il 20enne Glauco Igor Prati

Glauco Igor Prati muore a 20 anni in un incidente a Cesena dopo lo scontro con un’auto che stava svoltando. Il giovane è finito oltre il guardrail in un fossato lungo via Calcinaro.

Tragedia nella mattinata a Cesena, dove un ragazzo di 20 anni, Glauco Igor Prati, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto intorno alle 9 in via Calcinaro. Il giovane era alla guida della sua moto quando si è verificato lo scontro con due automobili.

Secondo i primi accertamenti, ancora in corso, una delle vetture avrebbe effettuato una svolta a sinistra per entrare in un parcheggio senza accorgersi della moto che arrivava in direzione via Ravennate. In quel momento sulla carreggiata transitava anche una seconda auto nel senso opposto.

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L’impatto è stato violento: il motociclista è stato sbalzato oltre il guardrail, finendo nel fossato che costeggia la strada. Le condizioni del giovane sono apparse subito gravissime.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile e i medici hanno potuto solo constatare il decesso. Coinvolti nello schianto anche una donna di 34 anni e un uomo di 60, rimasti illesi ma sotto choc.

Presenti anche i vigili del fuoco e la Polizia locale, impegnata nei rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.