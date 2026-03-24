Meloni, referendum giustizia bocciato: stampa estera parla di colpo alla leadership

Giorgia Meloni esce sconfitta dal referendum sulla giustizia per il netto successo del No, un risultato che segnala una frenata politica e riapre il confronto interno mentre cresce l’attenzione dei media stranieri sull’Italia

Il referendum sulla giustizia si è chiuso con la vittoria del No, un esito che all’estero viene letto come un segnale politico chiaro. A un anno dalle elezioni, diversi osservatori ritengono che il voto abbia incrinato l’immagine di solidità costruita dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

In Gran Bretagna, la stampa parla apertamente di passo falso. Secondo alcuni quotidiani, la sconfitta rende la premier più esposta e potrebbe complicare il lavoro della maggioranza. Il risultato, spiegano, rischia di pesare sulla tenuta dei consensi e sulla capacità di portare avanti le riforme annunciate.

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Analisi simili arrivano anche da altri giornali internazionali, che descrivono il voto come una battuta d’arresto significativa. Il riferimento è sia al peso politico della riforma sia al momento in cui arriva, dopo mesi segnati da una relativa stabilità del governo.

In Europa, il risultato viene interpretato come un segnale diretto agli elettori di destra. Alcuni commentatori parlano di una sconfitta ampia, sottolineando come il No abbia prevalso in gran parte del Paese. Viene anche evidenziato che Meloni ha evitato di legare formalmente il proprio destino politico al referendum, scelta che ora limita le conseguenze immediate.

Negli Stati Uniti, i quotidiani mettono l’accento sulle ripercussioni interne. Il voto, spiegano, rafforza l’opposizione e porta alla luce possibili tensioni nella coalizione di governo. Non mancano riferimenti anche alla politica estera e ai rapporti con Washington, osservati con attenzione dopo le posizioni espresse negli ultimi mesi.

Secondo molte analisi, il referendum rappresenta il primo vero inciampo per la leader di Fratelli d’Italia. L’idea diffusa è che il risultato abbia ridimensionato la sua immagine politica, aprendo uno scenario più competitivo in vista delle prossime elezioni.