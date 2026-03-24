Eleonora Daniele e l'arte che cambia lo sguardo sull'autismo

Eleonora Daniele interviene alla mostra Turbanti e rilancia l’inclusione delle persone autistiche attraverso l’arte, indicando lavoro e scuola come priorità. Alla Casa Museo Boncompagni Ludovisi racconta storie concrete di famiglie e ragazzi.

Alla Casa Museo Boncompagni Ludovisi, durante l’apertura della mostra fotografica “Turbanti”, Eleonora Daniele ha parlato del valore dell’arte nel raccontare l’autismo in modo diverso. La giornalista ha descritto l’esperienza come un momento capace di aprire nuove prospettive, lontane dagli stereotipi legati alla disabilità.

Secondo Daniele, non si tratta di una bellezza legata all’estetica, ma di un percorso fatto di volontà e continuità. Le immagini esposte mostrano storie reali e restituiscono dignità a chi troppo spesso viene lasciato ai margini, offrendo uno sguardo più concreto e umano.

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Nel suo intervento ha indicato le priorità per il futuro: ricerca, assistenza e inclusione. Ha sottolineato come ragazzi e famiglie debbano essere considerati parte integrante della società, senza distinzioni o barriere, soprattutto nei contesti scolastici e lavorativi.

Le fotografie esposte raccontano esperienze dirette, con giovani protagonisti e famiglie che hanno reagito alle difficoltà costruendo nuovi percorsi. Per Daniele, questo tipo di narrazione visiva rappresenta una strada concreta per favorire una reale integrazione e cambiare il modo in cui l’autismo viene percepito.