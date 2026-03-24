Sunseeker Robotics presenta i robot tosaerba X Gen 2 per giardini precisi e senza sforzo

Sunseeker Robotics lancia X Gen 2, nuova serie di robot tosaerba pensata per semplificare la manutenzione del prato grazie a navigazione intelligente e sensori evoluti, capace di lavorare senza cavi anche su terreni complessi.

Sunseeker Robotics introduce in Europa la nuova gamma X Gen 2, una linea di robot tosaerba progettata per automatizzare la cura del prato con precisione elevata. I dispositivi combinano sistemi di navigazione evoluti e intelligenza artificiale per muoversi in autonomia e ridurre al minimo l’intervento umano.

La serie nasce per rispondere alla richiesta di attrezzature capaci di mantenere standard elevati anche in contesti residenziali complessi. L’obiettivo è unire resa estetica e semplicità d’uso, offrendo una gestione del verde più ordinata e costante nel tempo.

Leggi anche: NBA 2K21 per Next-Gen presenta la Citt

All’interno dell’offerta, il marchio distingue due linee principali. Sunseeker Elite rappresenta la fascia alta, pensata per superfici da 800 fino a 24.000 metri quadrati. Accanto a questa, la linea Sunseeker tradizionale si rivolge all’uso quotidiano domestico, coprendo giardini tra 500 e 2.000 metri quadrati con modelli più semplici e accessibili.

Il cuore della nuova serie è il sistema di navigazione AONavi 2.0, che unisce tecnologie come nRTK e VSLAM per garantire spostamenti accurati senza bisogno di cavi perimetrali o antenne. Il processore aggiornato consente una mappatura in tempo reale, utile anche in giardini articolati o con ostacoli frequenti.

La dotazione include Vision AI 2.0 con doppia telecamera, che migliora il riconoscimento degli oggetti e l’orientamento sia di giorno sia di notte. In questo modo il robot riesce a lavorare in spazi ristretti, fino a passaggi di circa 70 centimetri, mantenendo un taglio uniforme grazie a sistemi regolabili e, in alcuni modelli, a doppi dischi.

Per affrontare terreni difficili, la serie integra il sistema ATC con trazione integrale, sospensioni e sterzo attivo. I robot possono superare pendenze importanti mantenendo stabilità e senza danneggiare il prato, anche su superfici irregolari o inclinate.

Con questo lancio, l’azienda punta a rafforzare la propria presenza nel mercato europeo, proponendo soluzioni che combinano automazione, design e sostenibilità. L’idea è offrire strumenti capaci di garantire risultati curati e regolari, con un utilizzo semplice anche per chi non ha esperienza specifica nella manutenzione del verde.