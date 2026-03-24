Truffa del dentista su WhatsApp come funziona il raggiro che svuota i conti

Un messaggio su WhatsApp finge un amico in difficoltà per spese dal dentista e chiede soldi con urgenza, ma dietro c’è una truffa che sfrutta account violati e fiducia personale.

Non arrivano più solo link sospetti o richieste di codici: la nuova truffa passa da WhatsApp e punta direttamente al denaro. Il messaggio sembra provenire da un contatto salvato in rubrica, spesso un amico o un familiare, ma in realtà l’account è stato preso di mira dai truffatori.

Il testo è semplice e diretto: chi scrive dice di avere un problema con il conto e chiede un bonifico urgente per pagare una cura dal dentista. Promette di restituire la somma in tempi brevi, anche entro la sera o pochi giorni. La richiesta appare credibile perché arriva da un numero conosciuto.

Leggi anche: Truffa dei like e investimenti online, 11 denunciati per il raggiro da 7.500 euro

Per rendere la storia ancora più convincente, i truffatori citano nomi di cliniche reali. Tra queste anche DentalPro, che ha segnalato l’uso illecito del proprio marchio e chiarito che si tratta di richieste di pagamento false, senza alcun legame con l’azienda.

Il meccanismo non si limita alle cure dentistiche. In altri casi vengono chiesti soldi per presunti onorari notarili, con cifre precise come 710 euro. Cambia la scusa, ma lo schema resta lo stesso: pressione, urgenza e richiesta di aiuto immediata.

La leva principale è psicologica. Chi riceve il messaggio tende a fidarsi e ad agire in fretta, senza controllare. Il timore di lasciare un conoscente in difficoltà spinge a inviare denaro senza fare verifiche.

Per evitare il raggiro, gli esperti consigliano alcune regole semplici. Mai condividere codici ricevuti via SMS o chat, perché servono per l’accesso agli account. Diffidare dei messaggi che chiedono soldi con urgenza. E soprattutto, prima di fare qualsiasi pagamento, contattare la persona con una telefonata diretta.

I truffatori puntano sui numeri: più profili riescono a violare, più aumentano le possibilità di trovare qualcuno disposto a pagare. In questi casi, l’unica difesa efficace resta la verifica immediata e la massima attenzione.