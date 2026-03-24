Dario Fo, a Roma il centenario tra eventi istituzionali e spettacolo

Dario Fo viene celebrato a Roma nel giorno dei suoi cento anni con eventi ufficiali e spettacoli dedicati al Nobel per la Letteratura nato nel 1926, tra francobolli commemorativi e una serata al Teatro Sistina con artisti e amici.

Oggi, 24 marzo, Roma dedica una giornata speciale a Dario Fo, nel centenario della sua nascita. Il drammaturgo e attore, Premio Nobel per la Letteratura nel 1997, nacque nel 1926 a Sangiano e morì a Milano nel 2016, lasciando un segno profondo nel teatro italiano.

Le celebrazioni partono dal Ministero della Cultura con un appuntamento istituzionale che segna l’avvio delle iniziative nazionali. Durante l’incontro viene presentato il Comitato incaricato di coordinare gli eventi dedicati all’artista su tutto il territorio italiano.

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Nella stessa mattinata è previsto anche il primo annullo filatelico del francobollo commemorativo dedicato a Fo, inserito nella serie sulle eccellenze culturali italiane. L’emissione è realizzata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy insieme a Poste Italiane.

Il Comitato nazionale riunisce studiosi e figure del mondo culturale, tra cui Mattea Fo, presidente della Fondazione Dario Fo e Franca Rame, insieme a docenti universitari, archivisti e personalità come Carlo Petrini e Salvatore Settis.

La giornata prosegue in serata al Teatro Sistina con uno spettacolo corale pensato come un racconto tra parole, musica e testimonianze. Sul palco salgono attori, giornalisti e artisti per ricordare Fo attraverso letture e interventi.

Tra i partecipanti figurano Paola Cortellesi, Ambra Angiolini, Chiara Francini, Moni Ovadia e Anna Foglietta, insieme a Marco Travaglio, Gad Lerner e Bandabardò. Presente anche la famiglia Fo, con Jacopo e le figlie Mattea e Jaele.

L’iniziativa, organizzata dalla Fondazione Fo Rame Ets e dal direttore artistico del Sistina Massimo Romeo Piparo, punta a raccontare l’eredità di un autore legato anche alla figura di Franca Rame, compagna di vita e di scena.