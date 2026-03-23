Minecraft World a Chessington nel 2027 con roller coaster e biomi reali

Giuseppe Saieva | 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Minecraft World debutterà a Chessington nel 2027 con un progetto da 50 milioni di sterline nato per portare il videogioco nella realtà. L’area sostituirà Wild Asia e offrirà attrazioni immersive, tra cui il primo roller coaster a tema.

Minecraft World
Minecraft World a Chessington nel 2027 con roller coaster e biomi reali

Nel 2027 il parco britannico Chessington World of Adventures aprirà Minecraft World, una nuova area ispirata al celebre videogioco di Mojang. L’iniziativa nasce da un accordo tra Merlin Entertainments e lo studio svedese, con l’obiettivo di trasformare il resort in un punto di riferimento per i fan.

Il progetto prevede un investimento di circa 50 milioni di sterline e porterà nel parco un ambiente completamente rinnovato. Al posto della zona Wild Asia sorgerà uno spazio che riproduce fedelmente l’estetica a blocchi del gioco, con scenari riconoscibili e ambientazioni ispirate ai diversi biomi.

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I visitatori potranno muoversi tra foreste, miniere e aree ostili, incontrando creature iconiche e interagendo con elementi tipici come torce e TNT. L’esperienza sarà costruita per coinvolgere famiglie e appassionati, unendo attività fisiche e dinamiche di gioco.

Per garantire coerenza con l’universo originale, il design è stato sviluppato insieme agli autori del gioco e ad alcuni creator molto seguiti. Le strutture saranno progettate per richiamare in modo credibile la grafica cubica, evitando effetti scenografici artificiali.

Tra le attrazioni principali spicca il roller coaster a tema Minecraft, il primo al mondo dedicato al gioco. Le prime informazioni indicano un modello con movimenti complessi e cambi di direzione, pensato per simulare un’avventura tra miniere e dimensioni come il Nether.

Accanto alle montagne russe, l’area includerà percorsi interattivi con missioni da completare, spazi di costruzione con blocchi giganti e punti ristoro ispirati agli oggetti del gioco. I lavori sono già iniziati e proseguiranno nei prossimi mesi, in vista dell’apertura prevista tra due anni.