Minecraft World a Chessington nel 2027 con roller coaster e biomi reali

Minecraft World debutterà a Chessington nel 2027 con un progetto da 50 milioni di sterline nato per portare il videogioco nella realtà. L’area sostituirà Wild Asia e offrirà attrazioni immersive, tra cui il primo roller coaster a tema.

Nel 2027 il parco britannico Chessington World of Adventures aprirà Minecraft World, una nuova area ispirata al celebre videogioco di Mojang. L’iniziativa nasce da un accordo tra Merlin Entertainments e lo studio svedese, con l’obiettivo di trasformare il resort in un punto di riferimento per i fan.

Il progetto prevede un investimento di circa 50 milioni di sterline e porterà nel parco un ambiente completamente rinnovato. Al posto della zona Wild Asia sorgerà uno spazio che riproduce fedelmente l’estetica a blocchi del gioco, con scenari riconoscibili e ambientazioni ispirate ai diversi biomi.

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I visitatori potranno muoversi tra foreste, miniere e aree ostili, incontrando creature iconiche e interagendo con elementi tipici come torce e TNT. L’esperienza sarà costruita per coinvolgere famiglie e appassionati, unendo attività fisiche e dinamiche di gioco.

Per garantire coerenza con l’universo originale, il design è stato sviluppato insieme agli autori del gioco e ad alcuni creator molto seguiti. Le strutture saranno progettate per richiamare in modo credibile la grafica cubica, evitando effetti scenografici artificiali.

Tra le attrazioni principali spicca il roller coaster a tema Minecraft, il primo al mondo dedicato al gioco. Le prime informazioni indicano un modello con movimenti complessi e cambi di direzione, pensato per simulare un’avventura tra miniere e dimensioni come il Nether.

Accanto alle montagne russe, l’area includerà percorsi interattivi con missioni da completare, spazi di costruzione con blocchi giganti e punti ristoro ispirati agli oggetti del gioco. I lavori sono già iniziati e proseguiranno nei prossimi mesi, in vista dell’apertura prevista tra due anni.