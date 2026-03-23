Londra, ambulanze incendiate: attacco antisemita, Starmer condanna

A Londra alcune ambulanze di un gruppo ebraico sono state incendiate in un attacco ritenuto antisemita. Quattro mezzi distrutti nel nord della città, mentre la polizia indaga su tre sospetti.

Un incendio doloso ha colpito alcune ambulanze appartenenti a un’organizzazione ebraica di volontari nel nord di Londra. Le fiamme hanno danneggiato quattro mezzi, spingendo le autorità a intervenire con sei autopompe e circa 40 vigili del fuoco.

Il primo ministro britannico Keir Starmer ha definito l’episodio “profondamente sconvolgente” e lo ha collegato a un movente antisemita. In un messaggio pubblico ha espresso vicinanza alla comunità ebraica, invitando chiunque abbia informazioni utili a rivolgersi alle forze dell’ordine.

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La polizia metropolitana ha aperto un’indagine trattando il rogo come un crimine d’odio. Gli agenti stanno analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza e altri video circolati online per ricostruire quanto accaduto.

Secondo quanto riferito dalla sovrintendente Sarah Jackson, al momento ci sarebbero tre persone sospettate di coinvolgimento. Le indagini sono ancora nelle fasi iniziali e non risultano arresti.

Le autorità mantengono una presenza costante nell’area colpita mentre proseguono gli accertamenti, con l’obiettivo di chiarire dinamica e responsabilità dell’incendio.