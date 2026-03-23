EasySMX S10 Lite, aggiornamento risolve disconnessioni su Nintendo Switch

EasySMX ha rilasciato un aggiornamento per S10 Lite dopo disconnessioni su Nintendo Switch causate dall’ultimo update di sistema. Il fix ristabilisce la stabilità wireless e risolve le interruzioni durante il gioco.

Nelle ultime settimane diversi utenti del controller S10 Lite hanno segnalato interruzioni improvvise durante le partite su Nintendo Switch. Le disconnessioni arrivavano senza preavviso, bloccando l’azione. La causa non è un difetto hardware, ma alcune modifiche introdotte con l’ultimo aggiornamento di sistema della console.

Per rimediare, EasySMX ha pubblicato un firmware correttivo che ripristina la compatibilità tra pad e console. L’update interviene sulla comunicazione wireless, rendendola stabile come prima dell’aggiornamento Nintendo.

Leggi anche: Recensione EasySMX S10 Lite per Switch 2

Il controller è apprezzato per gli stick con tecnologia Hall Effect, che sfrutta sensori magnetici invece dei classici contatti meccanici. Questo sistema riduce l’usura e limita il rischio di drift. A ciò si aggiungono una risposta dei tasti rapida e un’ergonomia pensata per sessioni prolungate, oltre al supporto per PC e dispositivi mobili.

Per installare il fix, la procedura più affidabile passa da PC Windows. Dopo aver scaricato il firmware ufficiale, bisogna avviare il programma, tenere premuto L3 con il controller spento e collegarlo via USB. Quando il software lo riconosce, si avvia l’aggiornamento senza scollegare il cavo fino al termine.

È prevista anche una soluzione tramite app mobile Keylinker, in arrivo, che permetterà l’update via Bluetooth direttamente da smartphone.

Completata l’installazione, conviene eseguire un reset tenendo premuti insieme i tasti [+], [-] e HOME per circa cinque secondi. Questo passaggio elimina i vecchi parametri di connessione. Subito dopo è utile ricalibrare gli analogici per garantire precisione nei movimenti.

L’aggiornamento è necessario per chi usa il controller su Switch. Richiede pochi minuti e riporta il dispositivo a prestazioni fluide e affidabili, confermando il buon supporto software del produttore.