Aggressione a troupe Tgr Lazio al Quadraro dopo la morte di due anarchici

A Roma una troupe della Tgr Lazio è stata aggredita al Quadraro mentre documentava edifici occupati dopo la morte di due anarchici impegnati nella fabbricazione di un ordigno. Un operatore è rimasto ferito.

Una troupe della Tgr Lazio è stata attaccata oggi a Roma, nel quartiere Quadraro, durante un servizio sugli immobili occupati da gruppi anarchici. Il team stava realizzando riprese nella zona dopo la morte di due attivisti coinvolti nella costruzione di una bomba.

Nel corso dell’aggressione, un operatore è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale per le cure. Danneggiate anche le attrezzature utilizzate per le riprese, rendendo impossibile proseguire il lavoro sul posto.

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L’episodio è stato segnalato dalla Rai, che ha condannato con decisione quanto accaduto. L’azienda ha espresso vicinanza al lavoratore ferito, augurandogli una rapida guarigione, e ha denunciato la gravità dell’attacco.

Secondo quanto riferito, l’aggressione colpisce non solo i professionisti coinvolti ma anche il diritto dei cittadini a ricevere informazioni. Per la Rai, ogni atto violento contro chi fa informazione rappresenta un colpo alla libertà di stampa e ai principi democratici.