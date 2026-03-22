Barbara Bouchet tra cinema, amore e scelte di vita a 82 anni

Barbara Bouchet torna al cinema con Finale e parla di amore e fine vita, spiegando perché a 82 anni non esclude un nuovo sentimento ma rifiuta la convivenza e difende il diritto di scegliere sul proprio destino.

Barbara Bouchet è tra i volti del film Finale, una pellicola che affronta temi ancora poco discussi come l’amore nella terza età, l’omosessualità femminile e l’eutanasia. L’attrice, oggi 82enne, si espone senza esitazioni anche su questioni personali legate al fine vita.

Parlando della possibilità di scegliere come e quando morire, Bouchet spiega di non voler prolungare inutilmente la sofferenza. Se si trovasse in una situazione estrema, prenderebbe in considerazione di recarsi in Svizzera, dove la legge consente questa scelta. Ammette anche di aver già pensato al proprio funerale, scegliendo come accompagnamento musicale “My way”.

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Sul tema dei sentimenti, l’attrice difende la libertà individuale. Non ha mai avuto relazioni con donne, ma non vede nulla di sbagliato nell’amare chi si vuole. Nel film interpreta anche una storia d’amore tra persone anziane, che descrive come più autentica, meno legata all’aspetto fisico e più costruita su affetto e memoria.

Dopo la perdita del compagno, avvenuta quattordici anni fa, Bouchet non esclude di innamorarsi ancora. Precisa però che non sarebbe semplice condividere la vita con lei: chi le sta accanto dovrebbe avere sicurezza e indipendenza. Esclude invece l’idea di una convivenza stabile.

La carriera cinematografica ha avuto una lunga pausa. A 39 anni aveva deciso di allontanarsi dal set, stanca di ruoli legati solo all’aspetto estetico. Il ritorno è arrivato molti anni dopo grazie a Martin Scorsese, che le ha affidato una piccola parte in Gangs of New York nel 2002. Oggi spera di essere riconosciuta anche come attrice drammatica.

Fuori dal lavoro, il legame con la famiglia resta centrale. È madre di Alessandro Borghese, che vive a Milano con la sua famiglia, e di Max, rientrato a Roma dove lavora. Mantiene un rapporto quotidiano anche con i fratelli, Peter e Annette, con cui si sente regolarmente e a cui è sempre stata molto legata.