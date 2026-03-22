Donna accoltellata a Milano durante una lite in strada

A Milano una donna di 31 anni è stata accoltellata durante una lite in strada nel pomeriggio. Colpita all’addome in via Livraghi, è stata soccorsa e portata al Niguarda, dove è ricoverata cosciente e fuori pericolo.

È successo nel pomeriggio nella periferia est di Milano, in via Livraghi. Una donna di 31 anni è stata ferita con un’arma da taglio all’addome. L’allarme è partito da una chiamata al 118, che ha inviato i soccorsi sul posto.

I sanitari hanno prestato le prime cure direttamente in strada e poi disposto il trasferimento d’urgenza all’ospedale Niguarda. La donna è arrivata cosciente e, secondo i medici, non è in pericolo di vita.

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Gli agenti della Polizia di Stato stanno ricostruendo quanto accaduto. L’ipotesi è che l’aggressione sia nata da una lite avvenuta poco prima nella stessa zona. Al momento non è stato ancora identificato l’autore del gesto.