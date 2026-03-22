Morto Salvatore Lauro, storico armatore di Ischia e senatore della Repubblica

Salvatore Lauro è morto a 75 anni per cause non rese note, figura chiave dell’armamento nel Golfo di Napoli. Imprenditore e senatore, ha guidato Alilauro rendendo più rapidi i collegamenti tra Ischia e la terraferma.

Ischia si è svegliata con la notizia della scomparsa di Salvatore Lauro, imprenditore del mare e volto noto della politica nazionale. Aveva 75 anni ed era considerato uno dei protagonisti della crescita dei collegamenti marittimi nel Golfo di Napoli.

Nato l’8 febbraio 1951, Lauro apparteneva a una famiglia storica dello shipping. Il padre Agostino aveva fondato l’azienda di famiglia, poi sviluppata dal figlio che ne assunse la guida nel 1989, portando avanti un progetto destinato a cambiare il trasporto tra Napoli e le isole.

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Negli anni Novanta arriva la svolta: Lauro punta sugli aliscafi e sui collegamenti veloci. Una scelta che accorcia i tempi di percorrenza e modifica le abitudini di residenti e turisti. Il gruppo Alilauro cresce, amplia la flotta e consolida una rete capace di movimentare milioni di passeggeri ogni anno.

Per Lauro il mare non era solo un elemento geografico, ma una risorsa da sfruttare per creare sviluppo. I collegamenti diventano un asse centrale per il turismo e per l’economia dell’isola, contribuendo a rafforzare il ruolo di Ischia nel panorama nazionale.

Parallelamente all’attività imprenditoriale, Lauro entra in politica. Nel 1996 viene eletto senatore con Forza Italia. In Parlamento si occupa soprattutto delle esigenze delle isole, con interventi su trasporti, turismo e continuità territoriale.

Negli ultimi anni aveva orientato l’azienda verso l’innovazione, investendo in digitalizzazione e soluzioni più sostenibili per il trasporto marittimo. Nel 2024 aveva pubblicato l’autobiografia “Il mare dentro”, racconto della sua esperienza tra impresa e vita personale.

La sua scomparsa lascia un segno profondo a Ischia, dove il suo nome resta legato allo sviluppo dei collegamenti marittimi e alla trasformazione del rapporto tra l’isola e il mare.