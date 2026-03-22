Recensioni delle messe su TikTok, indagato tiktoker di Ravenna per vilipendio

Paola Cammarota | 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Taylor Ragazzini, tiktoker di Ravenna, è indagato per vilipendio dopo aver pubblicato video ironici sulle messe. Nei filmati commenta riti e dettagli delle chiese con tono leggero, senza interrompere le funzioni religiose.

tiktoker
Recensioni delle messe su TikTok, indagato tiktoker di Ravenna per vilipendio

Un 31enne di Ravenna, conosciuto sui social come Taylorismo, è finito sotto indagine per vilipendio dopo aver pubblicato su TikTok una serie di video dedicati alle messe. Il suo vero nome è Taylor Ragazzini e nei suoi contenuti racconta le celebrazioni religiose con taglio ironico, a tratti provocatorio.

L’inchiesta riguarda sei filmati diffusi tra dicembre e gennaio. Nei video il giovane entra nelle chiese della città, descrive gli ambienti partendo dall’esterno e poi segue la funzione dall’interno, parlando a bassa voce per non disturbare i fedeli presenti.

Leggi anche: Crotone, Indagato per tentato omicidio figlio del Pizzaiolo TikToker

Le sue “recensioni” spaziano dai dettagli più insoliti, come l’abbigliamento del sacerdote o i rumori delle panche, fino alla durata delle celebrazioni e alla scenografia delle chiese. In alcuni casi utilizza un linguaggio sportivo, come se stesse commentando una partita, oppure richiami a mondi fantastici.

Tra gli episodi segnalati ci sono descrizioni di riti particolari, come una funzione in lingua ucraina, e momenti raccontati con paragoni ironici, ad esempio quando l’uso dell’incenso viene accostato a scene immaginarie di competizioni sportive o fantasy.

Non è ancora chiaro quale contenuto abbia fatto scattare l’attenzione della Procura, né chi abbia presentato la segnalazione iniziale. Il procedimento, comunque, prosegue d’ufficio. Il 31enne è assistito da un legale e ha parlato della vicenda anche sui social, raccontandola con lo stesso tono ironico dei suoi video.