Recensioni delle messe su TikTok, indagato tiktoker di Ravenna per vilipendio

Taylor Ragazzini, tiktoker di Ravenna, è indagato per vilipendio dopo aver pubblicato video ironici sulle messe. Nei filmati commenta riti e dettagli delle chiese con tono leggero, senza interrompere le funzioni religiose.

Un 31enne di Ravenna, conosciuto sui social come Taylorismo, è finito sotto indagine per vilipendio dopo aver pubblicato su TikTok una serie di video dedicati alle messe. Il suo vero nome è Taylor Ragazzini e nei suoi contenuti racconta le celebrazioni religiose con taglio ironico, a tratti provocatorio.

L’inchiesta riguarda sei filmati diffusi tra dicembre e gennaio. Nei video il giovane entra nelle chiese della città, descrive gli ambienti partendo dall’esterno e poi segue la funzione dall’interno, parlando a bassa voce per non disturbare i fedeli presenti.

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Le sue “recensioni” spaziano dai dettagli più insoliti, come l’abbigliamento del sacerdote o i rumori delle panche, fino alla durata delle celebrazioni e alla scenografia delle chiese. In alcuni casi utilizza un linguaggio sportivo, come se stesse commentando una partita, oppure richiami a mondi fantastici.

Tra gli episodi segnalati ci sono descrizioni di riti particolari, come una funzione in lingua ucraina, e momenti raccontati con paragoni ironici, ad esempio quando l’uso dell’incenso viene accostato a scene immaginarie di competizioni sportive o fantasy.

Non è ancora chiaro quale contenuto abbia fatto scattare l’attenzione della Procura, né chi abbia presentato la segnalazione iniziale. Il procedimento, comunque, prosegue d’ufficio. Il 31enne è assistito da un legale e ha parlato della vicenda anche sui social, raccontandola con lo stesso tono ironico dei suoi video.