Alessandro Cattelan ad Amici, debutto nel Serale con un format ispirato alla tv Usa
Alessandro Cattelan entra nel Serale di Amici con un ruolo nuovo nato da un format ispirato alla tv americana. Il debutto è previsto nella prima puntata con un gioco tra giudici e professori che prevede indizi e penalità.
Alessandro Cattelan entra nel cast del Serale di Amici con una funzione diversa da quella dei giudici. La conferma arriva il 19 marzo 2026, dopo giorni di indiscrezioni sui nomi chiamati a valutare gli allievi della fase finale.
In giuria siedono Amadeus, Gigi D’Alessio, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario, chiamati a giudicare le esibizioni dei concorrenti. Cattelan, invece, ha uno spazio autonomo pensato per movimentare la puntata.
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Il conduttore guida “Password”, un gioco che richiama il format americano reso popolare da Jimmy Fallon. Due squadre si sfidano cercando di indovinare parole attraverso indizi, in una sorta di mimo basato sul linguaggio.
Nella prima puntata, secondo le anticipazioni, il gioco coinvolge professori e giudici. I partecipanti devono intuire le parole nascoste seguendo suggerimenti più o meno espliciti, mettendo alla prova intuito e rapidità.
Per chi sbaglia non manca la penalità. Il pegno è immediato: uova, crude o sode, vengono lanciate sulla testa dei concorrenti, scelte da un paniere. Un meccanismo che aggiunge ritmo e leggerezza alla gara.
L’ingresso di Cattelan introduce così un elemento di intrattenimento parallelo alla competizione principale, portando in scena un format rapido e dinamico pensato per coinvolgere anche il pubblico in studio.