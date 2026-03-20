Alessandro Cattelan ad Amici, debutto nel Serale con un format ispirato alla tv Usa

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Alessandro Cattelan entra nel Serale di Amici con un ruolo nuovo nato da un format ispirato alla tv americana. Il debutto è previsto nella prima puntata con un gioco tra giudici e professori che prevede indizi e penalità.

Alessandro Cattelan ad Amici, debutto nel Serale con un format ispirato alla tv Usa