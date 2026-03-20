Meningite B nel Kent, 27 casi e due vittime: richiesta di vaccini per giovani e studenti

Nel Kent si contano 27 casi di meningite B e due morti, tra cui la 18enne Juliette Kenny, colpita dall’infezione. La famiglia chiede una vaccinazione più ampia mentre cresce la pressione sui servizi sanitari locali.

Nel sud-est dell’Inghilterra, il focolaio di meningite B continua a preoccupare le autorità sanitarie. Nel Kent sono stati confermati 27 contagi e due persone sono morte a causa dell’infezione. Tra le vittime c’è Juliette Kenny, 18 anni, la cui famiglia ha deciso di esporsi pubblicamente chiedendo un’estensione della vaccinazione.

I familiari della giovane sostengono la richiesta avanzata dalla Meningitis Research Foundation: rendere disponibile il vaccino contro la meningite B anche per adolescenti e giovani adulti attraverso il sistema sanitario nazionale britannico. Al momento, l’accesso non è uniforme per tutte le fasce d’età considerate più esposte.

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La meningite B è legata al batterio Neisseria meningitidis, che può trovarsi nella gola e nel naso senza causare sintomi ma, in alcuni casi, porta a infezioni gravi. Secondo i dati sanitari internazionali, la malattia può risultare mortale in una percentuale significativa anche quando viene trattata.

L’aumento dei casi ha spinto molte persone a cercare il vaccino, mettendo sotto pressione le strutture locali. All’Università del Kent, nel campus di Canterbury, le prenotazioni per l’immunizzazione sono state sospese per limiti di capacità. Le autorità hanno però annunciato l’apertura di nuovi centri con orari più ampi.

Finora nel territorio sono stati distribuiti oltre 8.500 cicli di antibiotici preventivi e somministrati circa 1.600 vaccini. Gli antibiotici restano lo strumento principale per contenere il contagio, mentre la vaccinazione viene proposta come protezione aggiuntiva per chi è più a rischio.

Per rispondere alla domanda crescente, il servizio sanitario britannico ha previsto la distribuzione di 20mila dosi di vaccino contro il meningococco B. Le forniture saranno inviate fino a 2.000 farmacie entro pochi giorni, per garantire continuità anche nel circuito privato.