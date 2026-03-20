StravaLeaks, corsa sul ponte svela la posizione della portaerei Charles de Gaulle

Un ufficiale francese ha rivelato la posizione della portaerei Charles de Gaulle usando Strava durante una corsa, perché i dati pubblici del suo smartwatch hanno reso visibili coordinate e percorso nel Mediterraneo orientale.

Una semplice sessione di allenamento si è trasformata in un caso di sicurezza militare. Il 13 marzo un giovane ufficiale della Marina francese, indicato con il nome fittizio Arthur, ha corso per circa sette chilometri sul ponte della Charles de Gaulle, registrando l’attività con uno smartwatch collegato all’app Strava.

I dati dell’allenamento — percorso, orario e coordinate — sono stati pubblicati automaticamente online perché il profilo era impostato come pubblico. Quelle informazioni hanno permesso di individuare con precisione la posizione della nave nel Mediterraneo orientale, a nord-ovest di Cipro e a circa cento chilometri dalle coste turche.

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L’episodio si inserisce in una fase delicata sul piano internazionale. La Francia aveva annunciato l’invio della portaerei pochi giorni dopo l’inizio delle tensioni tra Israele, Stati Uniti e Iran, con la richiesta di rafforzare la presenza nell’area anche per garantire la sicurezza dello stretto di Hormuz.

Il gruppo aeronavale che accompagna la nave — tra fregate, unità di supporto e aerei da combattimento — rappresenta uno degli strumenti principali della proiezione militare francese. La sua presenza non era riservata, ma la diffusione della posizione esatta in tempo reale apre interrogativi sulla sicurezza operativa.

La falla nasce dalla condivisione automatica dei dati di allenamento. Non è un caso isolato: in passato Strava era già finita al centro di episodi simili, con basi militari individuate attraverso mappe di attività sportive e movimenti di personale sensibile ricostruiti online.

Nonostante le segnalazioni degli anni scorsi, il rischio legato all’uso delle app fitness in contesti militari resta concreto e, come dimostra questo episodio, ancora difficile da controllare.