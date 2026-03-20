Perathoner derubato a Cortina durante le premiazioni paralimpiche

Emanuel Perathoner è stato derubato a Cortina durante le premiazioni per il banked slalom, mentre festeggiava due medaglie paralimpiche. Sparite due tavole da gara uniche, difficili da sostituire.

La festa per i successi sportivi si è trasformata in amarezza per Emanuel Perathoner, snowboarder altoatesino di 39 anni e protagonista alle Paralimpiadi di Cortina concluse pochi giorni fa. Proprio durante la cerimonia di premiazione, qualcuno ha sottratto parte della sua attrezzatura da gara.

Il furto è avvenuto venerdì 13 marzo ai piedi della cabinovia Socrepes, mentre si celebravano i vincitori del banked slalom. In quel momento, tra pubblico e atleti, sono scomparse due tavole da snowboard utilizzate dal campione.

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A raccontare l’accaduto è stato lo stesso atleta, che ha diffuso un appello pubblico per ritrovare il materiale rubato. Le tavole, entrambe modello Apex nei colori grigio e nero, montano attacchi Union Atlas Fc facilmente identificabili: uno grigio e viola in edizione limitata, l’altro giallo e nero, prodotto in appena due esemplari.

Non si tratta di semplici attrezzature sportive. Nel caso degli atleti paralimpici, ogni elemento è progettato su misura per adattarsi alle esigenze fisiche dell’atleta. Questo rende le tavole rubate praticamente inutilizzabili per altri, ma allo stesso tempo molto difficili e costose da sostituire.

Perathoner ha chiesto a chiunque abbia visto qualcosa di farsi avanti. La speranza è che qualcuno possa fornire indicazioni utili per recuperare un equipaggiamento fondamentale per la sua attività agonistica.