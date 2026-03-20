Alzheimer, lo studio svedese sulla carne e il rischio legato al gene ApoE

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Jakob Norgren analizza il legame tra carne e Alzheimer e lo collega al profilo genetico ApoE. Lo studio svedese su oltre 2.100 anziani indica che chi è a rischio potrebbe trarre beneficio da un consumo maggiore di carne non lavorata.

Alzheimer, lo studio svedese sulla carne e il rischio legato al gene ApoE