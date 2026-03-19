Confessione di Vasile Frumuzache sugli omicidi di Ana Maria Andrei e Denisa Paun

Vasile Frumuzache ha confessato due omicidi durante l’interrogatorio a Firenze, spiegando di aver agito dopo un rifiuto e una richiesta di denaro. I fatti riguardano due escort incontrate tra il 2024 e il 2025.

Davanti alla corte d’assise di Firenze, Vasile Frumuzache ha ripercorso i due omicidi di cui è accusato, fornendo una versione dettagliata degli incontri con le vittime e delle circostanze che, a suo dire, lo avrebbero spinto a uccidere.

Il primo episodio riguarda Ana Maria Andrei, 27 anni. L’uomo ha raccontato di averla contattata nell’estate del 2024, mentre si trovava da solo in casa. I due si sarebbero incontrati a Montecatini Terme per poi spostarsi in auto in una zona isolata.

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Secondo quanto riferito, la donna avrebbe chiesto la sua nazionalità e, una volta saputo che era romeno, avrebbe deciso di interrompere l’incontro. Frumuzache ha detto di aver tentato di convincerla a restare, senza riuscirci. A quel punto, ha ricordato di averla colpita con un coltello al collo, rendendosi conto della morte solo dopo che la vittima aveva smesso di muoversi.

Il secondo omicidio, quello di Maria Denisa Paun, 30 anni, risale invece al 15 maggio 2025. L’incontro era stato fissato telefonicamente e si era svolto in un residence di Prato.

Nel suo racconto, l’imputato ha sostenuto che, dopo il rapporto, la donna gli avrebbe chiesto 10mila euro per non rivelare l’accaduto alla moglie. Convinto inizialmente che fosse una provocazione, ha poi reagito con violenza quando la richiesta sarebbe stata ribadita.

Dopo l’aggressione, Frumuzache ha spiegato di aver portato via il corpo insieme agli effetti personali della vittima, inclusi trolley e telefoni. Ha aggiunto che il giorno seguente, dopo aver accompagnato i figli a scuola, avrebbe compiuto ulteriori atti sul cadavere, senza riuscire a spiegarne il motivo.

Le dichiarazioni rese in aula costituiscono un passaggio centrale del processo. La difesa ha chiesto una perizia psichiatrica, sulla quale dovranno esprimersi i giudici nelle prossime fasi del procedimento.