Valentina Sarto uccisa a Bergamo dal marito, arrestato Dongellini. Il dolore della madre sui social

Valentina Sarto è stata uccisa a Bergamo dal marito Vincenzo Dongellini durante una lite domestica, mentre la coppia viveva insieme da oltre dieci anni. La madre della vittima affida ai social un messaggio di dolore e rimorso.

Valentina Sarto, 41 anni, è stata uccisa ieri mattina nella sua abitazione di Bergamo dal marito Vincenzo Dongellini, 49 anni. L’uomo l’ha colpita più volte con un coltello alla schiena e al collo al termine di una violenta aggressione avvenuta tra le mura domestiche.

Dopo l’omicidio, Dongellini si è inflitto alcune ferite superficiali alle braccia e avrebbe ingerito candeggina, sostenendo di voler togliersi la vita. Soccorso e portato all’ospedale Papa Giovanni XXIII, è stato dimesso in tarda mattinata e trasferito nel carcere di via Gleno con l’accusa di omicidio.

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L’uomo, attualmente senza lavoro e con precedenti per truffa risalenti a diversi anni fa, era sposato con la vittima dal maggio 2025, anche se la relazione durava da oltre un decennio. Nelle prossime ore sarà interrogato dal pubblico ministero Antonio Mele, che coordina le indagini, e successivamente dal giudice per le indagini preliminari.

Sui social è comparso il messaggio della madre della donna, Lia Ventura, che ha espresso tutto il proprio dolore per la perdita della figlia. Nel lungo post, accompagnato da una canzone, la donna chiede perdono per non essere riuscita a proteggerla e ricorda l’affetto che la legava alla figlia, parlando di un vuoto impossibile da colmare e di un amore che continuerà nel tempo.