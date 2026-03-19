Martina Colombari e Billy Costacurta, 30 anni dal primo bacio che ha segnato la loro storia

Martina Colombari celebra i 30 anni dal primo bacio con Billy Costacurta ricordando l’inizio della loro storia il 19 marzo 1996. Un anniversario scelto per segnare l’avvio di un legame costruito giorno dopo giorno.

Martina Colombari ha scelto una data simbolica per festeggiare il legame con Billy Costacurta: il 19 marzo 1996, giorno del loro primo bacio. Sono passati trent’anni da quel momento che ha dato il via a una relazione destinata a durare nel tempo.

L’attrice, oggi 50enne, ha condiviso sui social una foto di quando erano giovanissimi, accompagnandola con parole semplici e dirette. «Sono passati solo 30 anni da quel primo bacio», ha scritto, raccontando come l’amore sia cresciuto giorno dopo giorno fino a diventare parte della loro quotidianità.

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Il matrimonio è arrivato più tardi, il 16 giugno 2004, ma la coppia ha sempre considerato quell’inizio come il vero punto di riferimento della loro storia. Un legame che, nonostante il passare del tempo, si è trasformato senza perdere solidità.

Nel corso degli anni, Colombari e Costacurta hanno affrontato anche momenti difficili, tra cui le vicende legate al figlio Achille. Esperienze che hanno messo alla prova la coppia, rafforzando però il loro rapporto costruito su equilibrio e complicità.

Il post pubblicato dall’attrice ha raccolto numerosi messaggi di affetto da parte di amici e fan, a conferma di quanto la loro storia continui a essere seguita e apprezzata nel tempo.