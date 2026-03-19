Scontro tra bus e treno a Sutri, feriti studenti e macchinista

Bus Cotral con studenti si scontra con un treno a Sutri per cause da chiarire, cinque feriti tra cui la macchinista e un ragazzo. L’impatto è avvenuto al mattino in un passaggio a livello senza barriere.

L’incidente è avvenuto intorno alle 8.30 in località La Fornacchia, nel territorio di Sutri, in provincia di Viterbo. Un autobus di linea Cotral, diretto verso Roma Nord, si è scontrato con un treno lungo la tratta Viterbo-capitale in corrispondenza di un passaggio a livello privo di barriere.

A bordo del bus viaggiavano diversi passeggeri, tra cui numerosi studenti diretti a scuola. L’impatto ha causato cinque feriti. Le condizioni più serie riguardano la macchinista del treno e un giovane passeggero del pullman, entrambi trasferiti all’ospedale Santa Rosa di Viterbo.

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Altri tre ragazzi hanno riportato ferite lievi e sono stati soccorsi sul posto dal personale sanitario del 118, intervenuto rapidamente insieme ai vigili del fuoco. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i carabinieri della stazione locale, impegnati nei rilievi e nella gestione del traffico.

L’azienda di trasporto ha avviato una commissione congiunta ferro-gomma per ricostruire la dinamica e chiarire le cause dello scontro. Il gruppo di lavoro includerà anche esperti esterni.